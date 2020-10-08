В Витебске впервые продается земля в аренду под установку колеса обозрения

8 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Аукцион по продаже права аренды земельного участка под установку колеса обозрения впервые организуется в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе по имуществу управления экономики Витебского горисполкома.

Торги назначены на 11 ноября. В состав лота включен участок городской территории площадью 600 кв.м на Аллее воинской славы, которая расположена около мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины на площади Победы. Начальная цена установлена в размере почти Br2,7 тыс. По условиям аукциона земля передается в пользование на 10 лет с возможностью пролонгации договора аренды. Ежемесячный платеж по договору дифференцирован с учетом сезонности услуги и составляет 60 базовых арендных величин с 1 апреля по 31 декабря, 20 базовых арендных величин - с 1 ноября по 31 марта.

Горисполком на протяжении 5 лет распродает в аренду под аттракционы участки в парковых зонах, но впервые в качестве целевого использования земли определено размещение такого масштабного развлекательного сооружения, отметили специалисты. Колесо обозрения должно быть диаметром не менее 30 м с закрытыми кабинками вместимостью не менее 4 человек, оборудовано иллюминацией. На его установку отводится не более 9 месяцев с момента подписания договора аренды. Арендная плата в период проектирования и монтажа объекта определена в размере 1 базовой арендной величины. Ряд условий аукциона касается соблюдения правил по обеспечению промышленной безопасности аттракционов, включая наличие специально обученного персонала по организации работы и обслуживанию объекта. Временной режим работы аттракциона установлен до 23.00, при этом музыкальное сопровождение допускается до 21.00. Арендатор обязуется соблюдать требования санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, в том числе установить биотуалет.-0-