В Витебске впервые пройдет областной форум учащихся агроклассов

19 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Первый областной форум классов аграрной направленности "За молодежью - будущее!" пройдет в Витебске 19 и 20 мая, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.

Двухдневный форум в Витебской государственной академии ветеринарной медицины соберет учащихся агроклассов, их педагогов, руководителей райсельхозпродов и агропромышленных объединений. В первый день запланированы выставка профессий, работа интерактивных площадок, кейс-сессия для учителей по обмену опытом и культурно-развлекательная программа.

Во второй день учащиеся поедут на экскурсии в организации АПК. Ребята ознакомятся с работой Витебского мотороремонтного завода, ОАО "Молоко", Витебского зонального института сельского хозяйства НАН Беларуси, УП "Рудаково", агрокомплекса "Яновичи" Витебской бройлерной птицефабрики и сельхозпредприятия "Мазоловогаз". Также школьники примут участие в тематической диалоговой площадке.

Профильные классы аграрной направленности работают в школах Витебской области с 1 сентября 2018 года. В них обучаются учащиеся 10-11-х классов. В нынешнем учебном году действует 88 классов, где получают знания 666 ребят из 19 районов.-0-