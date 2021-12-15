В Витебске выберут лучшего студента года

15 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебске сегодня выберут лучшего из семерки финалистов областного этапа республиканского конкурса "Студент года - 2021", сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Областной тур пройдет в Витебском государственном технологическом университете (ВГТУ). Студенты пяти вузов области поборются за право представлять регион в финале республиканского конкурса.

Полоцкий государственный университет представят два кандидата. Студент 2-го курса факультета информационных технологий Даниил Журня - призер международных конкурсов в составе студии эстрадного танца Dancemix, увлекается спортом и занимается волонтерской деятельностью. Конкуренцию ему составит студентка 3-го курса финансово-экономического факультета Ольга Касевич, которая состоит в студенческом клубе ведущих "Конферанс" и студенческой информационно-сервисной службе, является председателем научного совета факультета.

Честь ВГТУ будет отстаивать Анна Иванова. Она учится на 2-м курсе факультета экономики и бизнес-управления и уже успела стать лауреатом и призером международных конкурсов и фестивалей.

От Витебского филиала Международного университета "МИТСО" выступит Владлена Баяндина. Студентка 3-го курса осваивает гуманитарные науки. В череде ее завоеваний есть золотая медаль чемпионата Беларуси по спортивному каратэ. Девушка также студент-клиницист "Юридической клиники" своей альма-матер.

За звание лучшей и выход в финал поборется студентка 3-го курса фармацевтического факультета Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета Виктория Шамко - активистка, волонтер, председатель студсовета факультета и совета общежития.

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова также представит двух участников. На сцене родного вуза проявит все свои способности третьекурсник Андрей Кротов, который обучается на факультете гуманитаристики и языковых коммуникаций. Это член совета университета и студсовета, член школы лидеров "Машеровцы", поэтому молодому человеку не впервой демонстрировать лидерские качества. Андрей Молотовник, студент 3-го курса факультета химико-биологических и географических наук, - победитель республиканского конкурса исследовательских работ. Он получает помощь из Специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

"Студенческий проект направлен на развитие лидерских качеств, творческого потенциала студенческой молодежи, создание условий для ее самореализации в общественной деятельности, науке, искусстве и спорте. Он способствует продвижению инициатив и проектов, повышению престижа знаний и популяризации профессий", - отметил первый секретарь обкома БРСМ Владимир Бабичев.-0-