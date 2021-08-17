В Витебске задержали наркоторговца, занимавшегося распространением психотропов в трех областях

Во время очередной транспортировки крупной партии наркотиков он был задержан. В ходе осмотра его автомобиля были найдены особо опасные психотропы пара-метилэфедрон и альфа-PVP. Общая масса изъятого составила почти 200 г. Также наркотики и специальные приспособления для их взвешивания и фасовки были обнаружены в квартире задержанного.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

17 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Правоохранители Витебска задержали наркокурьера и закладчика психотропов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.В поле зрения правоохранителей из-за незаконного оборота наркотиков попал 27-летний витебчанин. Выяснилось, что неработающий мужчина уже практически год являлся оптовым курьером и закладчиком наркотических веществ. Как установили сыщики, география его преступной деятельности была весьма обширной. Подозреваемый успел отметиться не только в Витебской, но и Минской, Могилевской областях.В ходе дальнейших оперативных мероприятий сотрудниками милиции в различных местах Витебска, Полоцка и Орши удалось изъять более 100 закладок с наркотиками. В отношении наркоторговца возбуждено уголовное дело.-0-