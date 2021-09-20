В Витебской области 17 сентября родились 23 малыша

20 cентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В День народного единства в Витебской области на свет появились 23 ребенка: 13 девочек и 10 мальчиков, сообщил журналистам заместитель начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Николай Каспирович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Витебской области 17 сентября на свет появились 23 ребенка, из них 4 - в областном родильном доме. И здесь мы заложили новую традицию - поздравлять детей, родившихся в День народного единства, высказывать теплые слова и дарить символические подарки", - сказал Николай Каспирович.

В областном роддоме поздравили с рождением малышей в этот день троих мам из Витебска и одну из Толочина. Для женщин это стало приятным сюрпризом. После родов они чувствуют себя хорошо.

Областной роддом почти год помогает женщинам с COVID-19. Сюда госпитализируются беременные со всей области. В учреждении разработан алгоритм ведения гинекологических и беременных пациенток. В роддоме есть ПЦР-лаборатория, которая позволяет оперативно диагностировать коронавирус у мам и малышей. Каждый новорожденный помещается в транспортный кювез и доставляется в специальное отделение. Медработники прилагают все усилия, чтобы не допустить инфицирования малыша.-0-

Фото Александра Хитрова