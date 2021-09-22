В Витебской области 23 сентября пройдет акция по профилактике ДТП с велосипедистами

22 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Госавтоинспекция Витебской области 23 сентября проведет акцию "Засветись, велосипед!", направленную на предупреждение ДТП с велосипедистами. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УГАИ облисполкома.

Сотрудники ГАИ будут усиленно контролировать, как соблюдаются ПДД. Повышенное внимание уделят велосипедистам.

С начала года на дорогах Витебской области было зарегистрировано 24 аварии, в которых погибли 4 велосипедиста, 20 человек получили ранения, двое из них были нетрезвыми.

Госавтоинспекция напоминает, что ездить на велосипеде нужно по специальной дорожке, а при ее отсутствии - по обочине, тротуару или пешеходной дорожке. Велосипедисты не должны создавать препятствий для безопасного движения пешеходов, поэтому водителями двухколесного транспорта следует соблюдать безопасную скорость на тротуарах, а в плотном людском потоке желательно спешиваться. Допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 м от ее правого края, если на ней нет специальной разметки.

При движении по дороге в темное время суток, при недостаточной видимости на велосипеде или мопеде спереди должны быть включены фара или фонарь, излучающие белый свет, а сзади - фонарь с красным светом.

Вне перекрестков на нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с проезжей частью велосипедист обязан уступить дорогу транспортному средству, а на пешеходных переходах - вести велосипед рядом с собой.

Велосипедисту запрещается использовать технически неисправные велосипеды, двигаться, не держась за руль и не поставив ноги на педали, двигаться по дороге в снегопад, гололедицу. Не разрешается также перевозить пассажиров, за исключением детей в возрасте до 7 лет на специально оборудованном дополнительном сидении.-0-