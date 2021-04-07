В Витебской области число безработных уменьшилось почти на 15%

7 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области почти на 15% уменьшилось количество безработных, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Витебская область. Официально".

На 1 апреля 2021 года на учете в качестве безработных состояло 1448 человек, что на 14,8% меньше, чем на 1 апреля прошлого года (1699 человек). Уровень зарегистрированной безработицы за I квартал этого года составил 0,3%. Нанимателями заявлены сведения о наличии 7175 свободных рабочих мест.

Спрос на специалистов по рабочим профессиям составил 62,4% от общего числа вакансий (на 1 апреля 2020 года - 65,5%). При этом на одного безработного приходится пять вакансий. В январе - марте 2021 года за содействием в трудоустройстве обратились более 4,2 тыс. жителей.

Во время реализации государственной программы "Рынок труда и содействие занятости" на 2021-2025 годы в течение трех месяцев трудоустроено на постоянную работу почти 3 тыс. человек.-0-