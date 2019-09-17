В Витебской области число граждан-арендодателей выросло почти на 7%

17 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области количество граждан, получающих доход от сдачи в аренду жилых и нежилых помещений, в сентябре увеличилось почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областной налоговой инспекции.

По данным на начало сентября, на учете в налоговых органах состоят около 11,9 тыс. физических лиц, уплачивающих подоходный налог в фиксированных суммах, что на 770 человек больше, чем в сентябре 2018 года. Рост количества лиц, сдающих в аренду недвижимость, отмечается во всех инспекциях региона. Больше всего таких граждан в Первомайском (2611) и Октябрьском (2044) районах областного центра, а также в Полоцком (1860) районе.

Удельный вес этой категории плательщиков составляет около 3% в общем количестве физических лиц, уплачивающих налоги в Витебской области. С начала года они уплатили в бюджет почти Br1,1 млн, что в сопоставимых ценах примерно на Br50 тыс. больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В январе-августе 2019 года во время контрольных мероприятий налоговые инспекторы установили 33 гражданина, сдававших жилые помещения без уплаты налога.-0-