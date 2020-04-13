В Витебской области число поданных электронных деклараций по подоходному налогу выросло в 2,3 раза

13 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области в январе-марте 2020 года количество налоговых деклараций по подоходному налогу от физических лиц, поданных в электроном виде, увеличилось в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре областной налоговой инспекции.

Выбор в пользу электронного взаимодействия с налоговой службой сделали около 2,4 тыс. граждан, или почти 79% от общего количества представивших налоговые декларации. В январе-марте 2019 года удельный вес физлиц, отчитавшихся о доходах в электронном виде, составил около 45%. Положительная динамика роста числа граждан, использующих личный кабинет плательщика, связана с проводимой налоговиками работой по популяризации электронных сервисов, отметили в пресс-центре.

Всего за январь-март текущего года декларации по подоходному налогу представили свыше 3 тыс. плательщиков - физических лиц, что почти на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. По оперативным данным, около 1,4 тыс. граждан придется доплатить подоходный налог на общую сумму почти Br2,3 млн в срок не позднее 1 июня. По результатам перерасчета 17 плательщикам будет возвращено или зачтено в счет будущих платежей почти Br78 тыс., в том числе в связи с предоставлением налоговых вычетов.

Наибольшее количество деклараций представлено жителями Первомайского и Октябрьского районов областного центра.-0-