В Витебской области дополнительно на корма посеют 80 тыс. га кукурузы

9 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области в 2019 году дополнительно на корма посеют 80 тыс. га кукурузы. Об этом сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заместитель председателя Витебского облисполкома Борис Ефремов перед семинаром по вопросам животноводства, организации подготовки и проведения весенних полевых работ.

"Ощущая последние два года недобор по кукурузе, на 2019 год планом сева запланированы дополнительные площади кукурузы на корма в 80 тыс. га", - сказал Борис Ефремов. В предстоящем сезоне аграрии намерены заготовить 2 млн т сенажа и столько же силоса.

Касательно зимовки скота, зампред облисполкома подчеркнул, что ни один из районов не нуждается в переброске кормов, регион спокойно приблизится к пастбищному периоду. "Это обусловлено хорошо проведенной работой в минувшем сезоне: в зимовку область вошла с обеспеченностью в 24,6 ц кормовых единиц на условную голову скота. Сейчас важно соблюдать режим кормления, сбалансированность кормов, эффективно работать по группам животных, чтобы получить в этот период максимальную отдачу по молоку", - добавил руководитель.

Борис Ефремов также сообщил, что по итогам 2018 года валовое производство агропромышленного комплекса Витебской области сложилось выше уровня предыдущего года. В предстоящем сезоне посевные площади зерновых составят 425 тыс. га. Хороший задел под новый урожай сделан по подъему зяби, севу озимых зерновых и крестоцветных. В этом году аграрии региона твердо намерены достичь поставленной цели в 1 млн т зерна.-0-