В Витебской области есть резервы для повышения эффективности животноводства - Шерстнев

14 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске сегодня состоялась церемония чествования лучших животноводов региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками праздничного мероприятия стали лучшие представители профессии со всех районов области. Свои поздравления со сцены концертного зала "Витебск" им адресовали председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, начальник главного управления интенсификации животноводства Минсельхозпрода Наталия Сонич, председатель Белорусского профсоюза работников АПК Николай Лабушев.

"Фундаментом развития агропромышленного комплекса по праву является животноводство. Каждый специалист отрасли знает: молочное производство держится на кормовой базе, четком соблюдении техрегламентов. Любое отступление от технологических требований бесследно не проходит", - подчеркнул председатель облисполкома.

По словам Николая Шерстнева, сегодня регионом взят курс на строительство животноводческих объектов. В 2019 году в области введены в эксплуатацию 9 молочно-товарных ферм, включая пусковые комплексы. В текущем году их строительство продолжается, запланировано открытие еще пяти объектов. Кроме того, с 2018 года идет строительство свинорепродуктора на 5 тыс. голов основных свиноматок с комбикормовым цехом и зернохранилищем вблизи деревни Пушки Лиозненского района. Такой же объект появится вблизи деревни Горяны Оршанского района. В этом году завершится реконструкция МТФ "Волохи" в хозяйстве "Хотилы-Агро" Поставского района.

"В области есть резервы для повышения эффективности животноводства, - убежден Николай Шерстнев. - Первое - это реконструкция неиспользуемых объектов с применением современных технологий. Такое направление оправдано, поскольку позволит обновить их как в материально-техническом плане, так и в технологическом. Ведь многие существующие помещения были возведены несколько десятилетий назад, они давно устарели. Второе - строительство помещений с применением быстровозводимых деревянных и металлических конструкций хозспособом. Это в разы удешевляет строительство, позволяет решить другие вопросы: заменить трудоемкие процессы на более экономичные, существенно сократить сроки ввода помещений в эксплуатацию. Причем на таких объектах можно достигать высоких производственных результатов наравне с аналогами, которые выполнены из самых дорогостоящих модулей".

/Будет дополнено/.-0-