В Витебской области физлицам дополнительно начислено Br3,4 млн по итогам декларационной кампании

17 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области по итогам кампании по декларированию полученных доходов в 2020 году гражданам доначислено свыше Br3,4 млн подоходного налога, что почти на 79% больше, чем за 2019 год. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областной налоговой инспекции.

Доплатить подоходный налог предстоит около 2,2 тыс. физлицам. По сравнению с предыдущей декларационной кампанией их число выросло примерно на 39,5%. В то же время 50 плательщикам, обратившимся в налоговый орган за предоставлением налоговых вычетов, возвращено или зачтено в счет будущих платежей около Br50 тыс., что на 60% меньше, чем в 2020-м.

Всего в январе - мае 2021 года декларации по подоходному налогу представили более 3,5 тыс. плательщиков - физических лиц, что на 11,2% больше по сравнению со сданными за аналогичный период 2020 года. Более 85% отчитавшихся по доходам за 2020 год подали налоговые деклараций по подоходному налогу в электроном виде. Наибольшее количество деклараций представлено жителями Первомайского и Октябрьского районов областного центра.

Подоходный налог остается одним из основных доходных источников региональной казны. За январь - май 2021 года в консолидированный бюджет Витебской области поступило Br887,3 млн, что на 19,5% больше, чем за 5 месяцев 2020-го. В разрезе видов налоговых платежей подоходного налога уплачено Br261,4 млн, или почти 30% доходов бюджета области. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления подоходного налога выросли на 14,7%. Кроме того, в числе основных источников доходов остаются НДС, объем поступлений которого превысил Br216,1 млн, или 24,4% в доходах бюджета области (рост на 27,3%), акцизы (Br134,1 млн, 15,1%, снижение на 3,4%), налог на прибыль (Br59,9 млн, 6,8%, рост почти в 2 раза), налоги на собственность (Br44,1 млн, 5%, рост на 3,8%). Наибольший вклад в формирование бюджета вносят организации государственного сектора экономики, удельный вес которых превышает 73% общей суммы поступлений в консолидированный бюджет.-0-