В Витебской области к летнему сезону подготовят 82 пляжа

29 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В нынешнем летнем сезоне для отдыха жителей Витебской области возле озер и рек определено 82 места, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Все пляжи утверждены решениями местных исполнительных и распорядительных органов. Большинство мест оборудованы как минимум одним общественным туалетом и парковкой, возле каждого есть урны и контейнеры для сбора отходов. Больше всего мест для отдыха у озер и рек выделено в Верхнедвинском районе (10 пляжей), за ним идут Глубокский (9) и Полоцкий районы (7). Меньше всего пляжей для отдыхающих в Бешенковичском и Витебском районах - по одному, в Браславском, Городокском, Дубровенском, Россонском, Сенненском, Толочинском, Ушачском, Чашникском и Шарковщинском районах оборудовано по два места отдыха.

В Витебске для горожан определены семь пляжей: на Западной Двине в парке Советской Армии (Мазурино), в районе водозабора №1 и Юбилейного моста на Витьбе, парках 1000-летия, Фрунзе и площади Победы (спуск к реке), а также на искусственном водоеме Сокольники в районе котельной "Южная". Традиционным местом отдыха жителей областного центра остается озеро Сосно в деревне Должа Витебского района. Здесь есть две парковки, к сезону пляж обустраивается развлекательной и спортивной инфраструктурой.-0-