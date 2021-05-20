В Витебской области к массовой заготовке кормов планируется приступить в начале июня

20 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Витебской области планируют приступить к массовой заготовке кормов в начале июня, сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома Сергей Егоров.

Всего предстоит заготовить травяные корма первым укосом с площади 210 тыс. га. С учетом технической оснащенности хозяйств уборку трав в северном регионе можно провести за 18-20 дней. Сейчас в хозяйствах наращиваются темпы подготовки кормозаготовительной техники к косовице: к началу работ уровень ее готовности должен быть не ниже 95%.

По словам Сергея Егорова, в Витебской области основной акцент в повышении технической оснащенности хозяйств и обновлении парка машин и механизмов делается на восстановительном ремонте. Особенно это касается современной высокотехнологичной техники, возможности организаций по приобретению которой крайне ограничены. Так, ОАО "Западно-Двинский межрайагротехсервис" (дилер "Гомсельмаша") в 2021 году первым в стране освоило ремонт комбайнов отечественного производства КВК-800 и КВК-8060. На эту технику ложится основная нагрузка при кормозаготовке в регионе. С начала года таким образом удалось вернуть в строй 9 комбайнов, при этом на их восстановление затрачено суммарно около Br480 тыс., тогда как стоимость одного нового комбайна превышает Br500 тыс.

Кормоуборочные комбайны, которые подлежат списанию, обследуются инженерной службой области для определения их ремонтопригодности, после чего принимается решение о восстановительном ремонте в условиях специализированного предприятия. Для этого на ОАО "Западно-Двинский межрайагротехсервис" сформированы 4 бригады в составе 5-6 специалистов с инженерной подготовкой. Сегодня они занимаются восстановлением очередных четырех машин. Кроме того, сформирована ремонтная программа на 28 единиц только кормоуборочной техники, в том числе импортного производства. На перспективу перед акционерным обществом ставится задача ежемесячно ремонтировать по 5-6 комбайнов, отметил Сергей Егоров.

Кроме того, ОАО "Тираспольский агротехсервис" наладило восстановительный ремонт тракторных навесных косилок типа КДН-3.4. На данный момент предприятие завершает ремонт 70 единиц, которые к началу косовицы будут поставлены в хозяйства.

Всего в 2021 году специализированные предприятия Витебской области отремонтировали около 200 единиц сельхозмашин и механизмов, в том числе кормоуборочных комбайнов, косилок, агрегатов для внесения удобрений. На эти цели из областного бюджета направлено около Br5 млн.-0-