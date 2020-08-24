В Витебской области материальную помощь к учебному году получили 14,7 тыс. семей

24 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области материальную помощь к новому учебному году получили 14,7 тыс. семей, в которых воспитываются 28,4 тыс. детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

Всего по состоянию на 21 августа общая сумма оказанной поддержки составила Br1,7 млн, в том числе из средств местного бюджета матпомощь получили 8 тыс. многодетных семей (15,7 тыс. детей) на сумму Br831,5 тыс. По месту работы - 5,6 тыс. семей (10,4 тыс. детей) на Br566,3 тыс.

Оказание материальной помощи для подготовки детей к новому учебному году предусмотрено подпрограммой "Семья и детство" государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы. В соответствии с документом финансовая поддержка в виде единовременной материальной помощи к учебному году оказывается семьям, воспитывающим троих и более детей, на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования), малообеспеченным семьям, семьям с детьми-инвалидами либо родителями-инвалидами путем предоставления государственной адресной социальной помощи, привлечения средств предприятий и организаций, благотворительных фондов и общественных организаций.

Кроме того, в настоящее время в области проходят благотворительные акции "В школу - вместе", "Соберем портфель вместе", "Ребенок идет в школу" и другие, организованные профсоюзными комитетами, общественными организациями, предприятиями и т.д., направленные на уязвимые категории детей.-0-