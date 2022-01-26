В Витебской области объявили конкурс инновационных проектов

26 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области объявлен конкурс инновационных проектов, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.

Участниками конкурсного отбора могут стать организации коммунальной собственности и хозяйственные общества, акции которых находятся во владении Витебской области, научные, проектные и конструкторские организации Беларуси вне зависимости от их подчиненности. Также приглашаются организации страны без ведомственной подчиненности и являющиеся плательщиками налога на прибыль в местные бюджеты в регионах Витебской области.

Среди критериев на получение денег из инновационного фонда - это превышение экспорта над импортом проекта, создание и внедрение новых технологий, продукции для Беларуси или мировой экономики.

Для участия в открытом конкурсном отборе организации представляют в органы управления облисполкома либо в городские и районные исполкомы (по месту нахождения юрлица) до 31 марта ряд документов. Затем сводные заявки направят до 10 апреля в комитет экономики облисполкома для рассмотрения комиссией.

Подробно узнать об условиях участия и перечне необходимых документов можно на сайте Витебского облисполкома.-0-