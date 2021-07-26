В Витебской области полный курс вакцинации от COVID-19 прошли около 100 тыс. человек

26 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Оба компонента вакцины против коронавируса в Витебской области получили почти 100 тыс. человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА главврач Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Синкевич.

"По состоянию на 26 июля в Витебской области первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 145 тыс. граждан, что составило почти 13% от общего числа населения. Полный курс вакцинации от коронавируса прошли около 100 тыс. человек. Вакцинация населения проводится не только в стационарных учреждениях здравоохранения, но и на предприятиях и организациях области. При наличии условий для проведения кампании по иммунизации туда отправляются выездные бригады. Также они работают и в фельдшерско-акушерских пунктах в районах Витебщины", - отметил Владимир Синкевич.

Он добавил, что в области действуют три дополнительных пункта вакцинации в торговых центрах - два в Витебске (ТРЦ "Трио" и бизнес-центр "Марко-Сити") и один в Орше. При необходимости число таких пунктов увеличится.

Медики ведут активную работу по вакцинации граждан категории 61+, имеющих хронические заболевания. Работники здравоохранения напоминают, что у людей уязвимых категорий повышаются риски возникновения заболевания и его тяжелого течения, поэтому следует вакцинироваться, чтобы их минимизировать. Продолжается также вакцинация и прием заявок на нее от иностранных граждан в 8 учреждениях здравоохранения области.

Врачи ведут широкую разъяснительную работу по профилактике распространения COVID-19. "Здоровьесберегающее поведение населения является важным компонентом. Необходимо помнить о респираторном этикете, носить защитные маски в общественных местах, соблюдать принципы дистанцирования и гигиену рук", - подчеркнул главврач областного центра гигиены.-0-