В Витебской области производственный травматизм снизился в два раза

16 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. С начала года на предприятиях Витебской области случаев производственного травматизма со смертельным исходом произошло в 2 раза меньше, чем за 11 месяцев 2019 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Александр Христофоров.

"В Витебской области реформируются подходы к системе управления охраной труда через реализацию концепции нулевого травматизма. Она включает в себя мероприятия по профилактике травматизма на производстве, снижению профессиональных рисков, усилению экологической, промышленной, пожарной безопасности, а также производственный контроль и охрану труда. За январь - ноябрь 2020 года зафиксировано 9 случаев производственного травматизма со смертельным исходом. Это в два раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 19 таких случаев", - отметил Александр Христофоров.

Анализ причин производственного травматизма показал, что несчастные случаи произошли из-за ненадлежащего обеспечения работодателями безопасных условий труда. Для профилактики производственного травматизма проводятся проверки. С начала года к дисциплинарной ответственности привлечено 678 ответственных лиц, допустивших нарушения производственно-технологической, исполнительской или трудовой дисциплины.

Александр Христофоров привел в пример предприятия области, которые уделяют охране труда первостепенное внимание. В их числе ОАО "Завод керамзитового гравия г. Новолукомль". Это неоднократный победитель ежегодного смотра-конкурса на лучшую работу по охране труда и лидер в строительной отрасли среди предприятий области.-0-