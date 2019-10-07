В Витебской области расчищать улицы от снега будут почти 400 единиц техники

7 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Расчищать улицы населенных пунктов Витебской области будут почти 400 единиц спецтехники, сообщил начальник главного управления ЖКХ облисполкома Юрий Дядело на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при облисполкоме, передает корреспондента БЕЛТА.

На 1 октября организациями региона создан запас древесного топлива в объеме 485,8 тыс. куб.м: 292 тыс. куб.м дров, остальное - щепа. Есть и необходимый запас резервного топлива. "Для работы в зимний период предприятия ЖКХ области имеют 397 единиц снегоочистительной техники. Из них 56 пескоразбрасывательных, 152 снегоуборочных, 83 погрузчика снега, 106 самосвалов и тракторов для вывоза снега", - отметил Юрий Дядело.

В настоящее время в Витебской области заготовлено 60% необходимых песко-соляной смеси. Ежегодная потребность в противогололедных материалах составляет 27,1 тыс. т.

Сегодня в облисполкоме прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На ней рассмотрели вопрос готовности домов и организаций Витебской области к осенне-зимнему периоду.-0-