В Витебской области растет число субъектов малого и среднего бизнеса

21 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области наметилась тенденция к увеличению числа субъектов малого и среднего бизнеса, сообщил на заседании облисполкома начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Витебской области Валерий Лобацевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Немаловажную роль в социально-экономическом развитии Витебской области играет средний и малый бизнес. Более 20% поступлений консолидированного бюджета (Br200 млн) осуществляют субъекты хозяйствования этого сегмента. Должное развитие предприятий малого бизнеса способствует добропорядочной конкуренции, росту объема производств, созданию новых рабочих мест, что придает экономике региона дополнительную стабильность. По сравнению с прошлым годом в области наметилась тенденция по увеличению субъектов малого и среднего бизнеса. Их число превысило 30 тыс., из которых 9 тыс. составляют организации и 21 тыс. - предприниматели. Такой рост обеспечен в 13 районах", - отметил Валерий Лобацевич.

По его словам, в стимулировании деловой активности важную роль должны сыграть центры по поддержке и развитию предпринимательства. Они есть по два в Витебске и Оршанском районе, по одному - в Полоцке, Новополоцке и Глубоком.

В формировании бюджета Витебской области участвуют более 430 тыс. плательщиков. За 9 месяцев 2018 года в местный бюджет поступило более Br1 млрд. По сравнению с прошлым годом платежи увеличились на 16%. Одним из основных источников формирования бюджета является налог на прибыль.-0-