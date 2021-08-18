В Витебской области с начала года вовлечено в хозоборот 78 объектов неиспользуемого имущества

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18 августа, Поставский район /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области с начала года в хозяйственный оборот вовлечено 78 объектов неиспользованного имущества. Об этом на заседании областной комиссии, состоявшейся в Поставском районе, сообщил заместитель председателя комитета госимущества Витебского облисполкома - начальник отдела коммунальной собственности Дмитрий Луковников, передает корреспондент БЕЛТА.В прошлом году за аналогичный период было вовлечено 74 объекта. Витебская область в 2021 году вышла на первое место по вовлечению в оборот неиспользуемой недвижимости. "Область в количественном выражении стала первой по таким способам вовлечения в хозоборот, как продажа (52 объекта), сдача в аренду (9), безвозмездная передача в частную собственность под инвестиционный проект (8). Эта работа ведется на системной основе, хотя есть ряд недостатков. Некоторые районы области выполнили около 40-50% от намеченного объема, а в Шарковщинском районе в этом году не вовлечено в оборот ни одного здания", - отметил Дмитрий Луковников.Председатель комитета госимущества облисполкома Виктор Зайцев отметил, что "Витебскоблимущество" вернется к практике кураторского мониторинга, когда специалисты комитета будут отвечать за конкретный район и еженедельно докладывать о состоянии дел на подведомственной территории. "Активно вовлекайте председателей сельисполкомов. Пусть они обследуют неиспользуемые здания и определят, можно ли их продать, вовлечь в хозоборот каким-либо способом, либо их нужно сносить. На местах руководители лучше знают положение и состояние недвижимого имущества", - внес предложение глава комитета.Одним из положительных примеров работы в этом направлении он привел способ взаимодействия руководства Чашникского райисполкома с предприятиями райцентра. Бывшее некогда убыточным предприятие "Чашничанка", оказывавшее коммунально-бытовые услуги, где провели оптимизацию, сдает в аренду недвижимое имущество. "Только за счет собственных средств там провели капремонт. Также предприятие принимает из коммунальной собственности объекты недвижимости, приводит их в товарный вид и продает. Уже есть примеры реализации трех таких объектов. Это пример того, как в маленьком районе включают в процесс вовлечения неиспользуемого имущества предприятия, и этот опыт заслуживает внимания, его следовало бы перенять другим районам", - подчеркнул Виктор Зайцев.Первый заместитель председатель облисполкома Олег Мацкевич, возглавлявший комиссию, поставил сроки: к марту показать результаты, кому из районов и как удалось применить такой подход, который укоренился в Чашникском районе.Достойным подражания оказался и метод работы руководства Полоцкого района. Здесь вовлекают в хозяйственный оборот давно не используемые здания как продавая на аукционах, так и передавая заинтересованным предпринимателям безвозмездно под реализацию инвестпроектов. Так, бывшую почту в одном из населенных пунктов предложили физлицу и вскоре там появилась агроэкоусадьба. Бывшую казарму в военном городке перестроили под многоэтажный жилой дом, а на месте складских помещений возвели досуговый центр с конным манежем. Новую жизнь на полоцкой земле начали и производственные предприятия: с приходом иностранных инвесторов разрушающиеся здания обрели новый вид, а, например, винзавод обеспечил для местных жителей 100 рабочих мест. На уровне райисполкома для добросовестных инвесторов и застройщиков решается вопрос о продлении сроков реализации, если по независящим от предпринимателя или компании причинам не удается вовремя закончить строительство, реконструкцию или модернизацию.Олег Мацкевич также отметил, что с инвесторами нужно работать смелее. Он привел в пример гостиницу "Витебск" в областном центре, когда побоялись реализовать российский проект по ее переустройству в современный гостиничный комплекс. "Опирайтесь на законодательную базу, но не затягивайте решение по поступающим инвестпроектам. И не либеральничайте с теми, кто не выполняет условий договора", - поставил он задачу.На заседании комиссии рассмотрели также конкретные результаты работы районов - как положительные, так и отрицательные, вынесли поручения по сносу зданий и сооружений, сроки которых подходят к завершению. Олег Мацкевич добавил, что работа по вовлечению в хозоборот неиспользуемого имущества должна быть системной и межведомственной, чтобы получать эффективные результаты.-0-