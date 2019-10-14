В Витебской области семейный капитал в этом году назначен 615 семьям

14 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Семейный капитал в текущем году назначен 615 семьям Витебской области, сообщил сегодня заместитель председателя облисполкома Владимир Пенин на торжественном приеме по случаю Дня матери, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси сложилась стабильная система мер поддержки семей, воспитывающих детей, с различными видами выплат, льгот и гарантий. "В стране введена и дополнительная мера поддержки многодетных семей - семейный капитал в размере $10 тыс. при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей. В текущем году семейный капитал назначен 615 семьям области", - отметил Владимир Пенин.

В Витебске, Орше, Полоцке и Новополоцке организованы центры репродуктивного здоровья молодежи, оказывающие медицинскую и психологическую помощь подросткам и детям. Консультирование молодежи проводят гинеколог, психолог, уролог. Работает телефон доверия. "Родильные дома Витебска, Новополоцка и Орши функционируют как перинатальные центры второго и третьего уровней. Ежегодно около 10 тыс. женщин обретают счастье быть матерью, из них в среднем у 100 рождаются двойни", - добавил зампред облисполкома.

На приеме в облисполкоме чествовали 7 жительниц области, удостоенных ордена Матери, и еще 25 лауреаток областной премии имени З.Туснолобовой-Марченко. С момента учреждения премии ее удостоены почти 500 человек.-0-