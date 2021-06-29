В Витебской области снизилось число пациентов с COVID-19 на стационарном лечении

29 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В учреждениях здравоохранения Витебской области уменьшилось число пациентов с COVID-19 на стационарном лечении. Об этом на заседании областного Совета депутатов, посвященном работе системы здравоохранения в условиях COVID-19, сообщил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"На пике заболевания в Витебской области было занято более 4,2 тыс. коек для пациентов с COVID-19, что составляло 40% от всего коечного фонда учреждений здравоохранения области. Сейчас же этот показатель снизился до 10% и составляет более 1,2 тыс. коек. Непосредственно в Витебске три учреждения принимают на стационарное лечение пациентов с выявленным COVID-19. Это терапевтический корпус больницы скорой медицинской помощи, Витебская областная инфекционная больница, областной клинический центр пульмонологии и фтизиатрии, где в общей сложности занято около 400 коек для пациентов с коронавирусом", - рассказал глава облздрава.

Михаил Вишневецкий добавил: в тех регионах, где число заболевших небольшое, пациентов направляют в областные учреждения здравоохранения или в межрайонные центры при райбольницах.

"Заболеваемость по области находится под контролем, ее уровень незначительно, но снижается. Однако нельзя забывать, что сейчас по миру идет распространение индийского штамма, который уже выявили в Беларуси. Он отличается более быстрым распространением и имеет более тяжелые симптомы и последствия. Поэтому ожидать подъема заболеваемости, скорее всего, придется. Сегодня стоит задача не допустить массового распространения инфекции по области. Соответственно, важно соблюдать в магазинах, учреждениях культуры, в транспорте масочный режим, который на Витебщине никто не отменял, а также придерживаться социального дистанцирования и обрабатывать руки дезинфицирующими средствами", - акцентировал внимание глава облздрава.

Важной составляющей профилактики COVID-19 является вакцинация. Михаил Вишневецкий подчеркнул, что в области этот процесс идет и в ближайшее время темпы будут наращивать.

Проживающие в домах-интернатах и работники учреждений соцобслуживания области вакцинированы почти на 100%. "Прежде всего это связано со спецификой работы в данных учреждениях. Особенно это касается периода, когда дома-интернаты переходили на закрытый режим работы. Важно помнить, что коллективный иммунитет приобретается в постинфекционный период, когда человек перенес COVID-19, и с помощью вакцины. Иммунизация с помощью прививок в 1,5-2 раза быстрее вырабатывает устойчивость к коронавирусу. И даже если вакцинированный человек заболеет, то перенесет это в легкой форме и без тяжелых последствий. Сегодня уровень коллективного иммунитета по области составляет около 47%, что недостаточно: необходимо достичь более 60%", - отметил главврач Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Синкевич.

Он добавил, что среди учреждений здравоохранения самый высокий уровень вакцинации у Шарковщинской ЦРБ. Некоторые райбольницы отстают по этому показателю, и их руководителям необходимо активизировать разъяснительную работу, чтобы вакцину получили не менее 75% медработников. То же касается и учителей, воспитателей детсадов.

"За лето, до 15 августа, необходимо провести вакцинацию среди работников учреждений образования, чтобы до начала учебного года 75% педагогов области получили прививку от коронавируса. Председатели райисполкомов, главы райсоветов депутатов, руководители учреждений и организаций должны сами показать пример и убедить работников, которые чаще других контактируют с людьми, что вакцинация является действенным методом защиты от COVID-19 и его распространения среди населения", - поставил задачу председатель областного Совета депутатов Владимир Терентьев.-0-