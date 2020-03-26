В Витебской области в борьбе с борщевиком акцент сделают на трех районах

26 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области в борьбе с борщевиком Сосновского в этом году особое внимание нужно уделить Витебскому, Городокскому и Ушачскому районам, где выявлены наибольшие площади его произрастания. Такую задачу поставил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на совместном заседании президиума областного Совета депутатов и облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

На борьбу с борщевиком в регионе из местных бюджетов будет направлено Br640 тыс. Собственные средства землепользователей составят более Br360 тыс. Финансирование мероприятий из республиканского бюджета ожидается в размере Br680 тыс. "Это большие деньги. Мы должны четко понимать, на что их потратим, и распределить на три наиболее проблемных района", - подчеркнул Николай Шерстнев. Вместе с тем серьезное внимание к выполнению мероприятий по борьбе с борщевиком должно сохраниться и в других районах, добавил он.

Выполнение всех работ, по мнению губернатора, следует доверить в одни руки - управлению МЧС, которое продемонстрировало высокую эффективность и качество при выполнении мероприятий, сотрудники имеют необходимое оборудование.

Николай Шерстнев обратил внимание, что в предыдущие годы проделана большая работа - площади произрастания борщевика серьезно уменьшились.

Как сообщил председатель Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктор Галанов, принимаемые меры по обработке борщевика химическим методом на протяжении последних 2-3 лет позволили отнести более 800 га территорий к потенциально очищенным. В этом году предстоит провести работы на площади 3,9 тыс. га. Сейчас в районах проводятся тендеры на закупку гербицидов и определяются исполнители мероприятий.-0-