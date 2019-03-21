В Витебской области в электронную базу внесут более 200 тыс. имен погибших красноармейцев

21 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Более 200 тыс. имен и фамилий погибших в годы Великой Отечественной войны сверят и внесут в электронную базу данных в Витебской области в 2019 году. Об этом сообщил начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Геннадий Егоров сегодня на сессии областного Совета депутатов и заседания областного оргкомитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2019 году специалисты завершат сверку фамилий погибших по всем воинским захоронениям в разрезе каждого района области. На сегодняшний день всего известно 204,5 тыс. по учету воинских захоронений (208,7 тыс. неизвестных). "На 1 марта выверено и внесено в электронную базу данных 118,2 тыс. красноармейцев (44,2 тыс. - наши земляки), осталось сверить 86,3 тыс. фамилий погибших и захороненных на территории Витебской области", - отметил Геннадий Егоров

Начальник главного управления акцентировал внимание на необходимости взять на особый контроль нанесение на мемориальные плиты фамилий выявленных погибших. Важно указывать в ответах на обращение родственников как можно более точные сроки исполнения. При возможности сообщать им дополнительно о нанесении фамилии на мемориальную плиту, подкрепляя слова фотографией.

Главное управление идеологической работы и по делам молодежи начало мониторинг мест воинских захоронений и мемориальных комплексов, обращая особое внимание на объекты, которые находятся на гражданских кладбищах, в труднодоступных местах. Выяснилось, что на некоторых захоронениях Витебского района не установлены в населенных пунктах указательные знаки о месте нахождения воинского захоронения, отсутствуют государственные знаки, определяющие принадлежность и учет захоронения с обязательным нанесением госномера. Согласно решению областного Совета депутатов до 1 мая мемориальные комплексы, воинские захоронения, военные кладбища и памятники воинской славы в населенных пунктах будут приведены в порядок.

В Витебской области сейчас находится 1450 воинских захоронений, где покоятся около 413 тыс. воинов. За последний год благодаря работе специалистов в архивах, поисковиков, 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных Сил стали известны фамилии около 10 тыс. погибших в годы войны.-0-