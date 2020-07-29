В Витебской области в I полугодии число преступлений сократилось на 11%

29 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области в I полугодии сократилось количество преступлений, в том числе особо тяжких, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший прокурор организационно-контрольного отдела прокуратуры области Виталия Журба.

"Количество преступлений на территории области сократилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе по линии уголовного розыска на 6,2%. При этом наибольшее снижение преступности произошло за счет уменьшения числа краж, фактов уклонения от погашения кредиторской задолженности, получения взяток, злоупотреблений служебными полномочиями, а также незаконного оборота наркотиков, уклонения родителей от содержания детей", - отметила старший прокурор.

За шесть месяцев уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, убийств. Меньше совершено преступлений в общественных местах, судимыми лицами, в состоянии алкогольного опьянения, а также группами людей.

По словам Виталии Журбы, такое положение дел в определенной степени обусловлено слаженной работой всех заинтересованных ведомств по улучшению криминогенной обстановки в регионе, предупреждению противоправного поведения асоциальных лиц. "Однако в некоторых случаях видимое благополучие скрывается за отсутствием эффективной работы правоохранительных органов по выявлению преступлений, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков, борьбы с экономической преступностью и коррупцией. В I полугодии выросло количество хищений путем использования компьютерной техники, мошенничеств, несанкционированных доступов к информации. По-прежнему отмечается низкая раскрываемость преступлений в сфере высоких технологий", - добавила старший прокурор.

Остается актуальной для Витебской области проблема гибели людей от внешних факторов. Увеличилось количество ДТП и погибших в них граждан. За шесть месяцев утонули 46 человек, на производстве погибли 12.-0-