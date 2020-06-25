В Витебской области в последние годы сократились объемы выбросов в атмосферу

25 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области в последние годы сокращаются объемы выбросов загрязняющих веществ в воздух, сообщил во время заседания облисполкома председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктор Галанов, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, с учетом показателя объема выбросов в атмосферу за 2019 год сокращение составляет 11,1 тыс. т, или 5,3% к уровню 2015 года. В итоге по результатам прошлого года республиканский показатель сокращения выбросов перевыполнен почти в два раза. "Согласно индексу качества атмосферного воздуха, состояние воздуха в Витебске, Полоцке и Новополоцке, где установлены автоматические станции непрерывного измерения содержания приоритетных загрязняющих веществ, оценивается в основном как очень хорошее, хорошее и умеренное. Доля периодов с удовлетворительным, плохим или очень плохим качеством воздуха незначительна", - отметил Виктор Галанов.

Сократились сбросы недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты на 83,7% - с 123 тыс. куб.м в 2015 году до 20 тыс. куб.м в 2019-м. Для дальнейшего уменьшения сброса сточных вод в районах запланировано строительство и реконструкция очистных сооружений. Уменьшились и объемы выбросов парниковых газов на 4,5% к уровню 2016 года.

Вместе с тем для улучшения качества воздуха нужно завершить на объектах промышленного узла Новополоцка мероприятия по снижению загрязнения воздуха диоксидом серы. В промышленном регионе Витебской области за 2019 год концентрация серы диоксида незначительно (в 1,04 раза) превысила норму. В 2018 году этот показатель в среднем был равен 1,6 предельной допустимой концентрации. Сейчас ОАО "Нафтан" ведет строительство установки утилизации сероводорода с получением элементарной серы методом Клауса. Ввод в эксплуатацию объекта позволит сократить выбросы серы диоксида до 6 тыс. т в год.

Председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды добавил, что с учетом аэродинамических характеристик восточной части территории области некоторые ее районы перспективны для создания ветропарков. "С прошлого года в Лиозненском районе работают две ветроустановки общей мощностью 5,97 МВт. В этом же районе турецкая компания реализует проект по строительству семи ветроэнергетических установок. По окончании работ их мощность составит 25 МВт. Это будет самый крупный проект по мощности в стране", - добавил Виктор Галанов.

Среди важных экологических тем в регионе на ближайшие годы - ликвидация непригодных пестицидов. В Витебской области находится на хранении почти 543 т этого химсредства, больше половины - на складе в Полоцком районе. В Беларуси реализуется проект международной помощи. По нему эти объемы пестицидов планируется вывести из страны на экологически безопасное уничтожение. На сотрудничество в этой сфере с зарубежными партнерами местные власти нацеливает облисполком.

Всего на госпрограмму "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" в 2016-2019 годах направили Br3,1 млн. В этом году местный и областной бюджеты выделили около Br1,87 млн.

На заседании облисполкома также обсудили посевную, итоги работы гособъединения "Витебскпром" и перспективы его развития.-0-