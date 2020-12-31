В Витебской области выбрали 310 представителей на VI Всебелорусское народное собрание

30 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области выбрали 310 представителей различных сфер и структур, которые будут участвовать в VI Всебелорусском народном собрании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Всего 310 человек из Витебской области отправятся на VI Всебелорусское народное собрание, которое пройдет в Минске 11-12 февраля. Среди них будут представители промышленных предприятий, сферы жилищно-коммунального хозяйства, учреждений здравоохранения, образования и культуры, средств массовой информации, военнослужащие. Все они выдвигались от Советов депутатов и общественных объединений.

Президиумы районных и городских Советов депутатов совместно с районными оргкомитетами 29-30 декабря сформировали список кандидатур, выдвигаемых для участия в важном общественно-политическом мероприятии. Из числа депутатов местных Советов выбрали 172 человека.

К выдвижению участников и избранию кандидатур подключились общественные организации и объединения. Для участия в VI Всебелорусском народном собрании от областного объединения профсоюзов отправится 60 человек, облорганизации "Белая Русь" - 45. Представителей молодежного движения - членов БРСМ будет 17 человек. Также в числе кандидатов от Витебской области будут ветераны (6 человек) и представительницы Белорусского союза женщин (10).

Также определили резервный состав участников. В режиме ожидания будут находиться 57 человек, которые смогут заменить в случае непредвиденных обстоятельств основных участников.

На VI Всебелорусском народном собрании будут вынесены на обсуждение основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Всего в масштабном форуме будут участвовать 2,7 тыс. человек.-0-