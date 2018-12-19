В Витебской области выявлены недостатки в работе по профилактике домашнего насилия над детьми

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Витебской области выявили нарушения законодательства о предупреждении жестокости и насилия в отношении детей в семье, профилактике преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации областной прокуратуры.

В регионе из 3 525 детей, признанных находящимися в социально опасном положении, пятеро поставлены на учет из-за жестокого обращения в семье. Впрочем, как отметили в прокуратуре, эти данные не отражают действительного положения дел, поскольку в правоохранительные органы регулярно поступает информация о физическом и моральном воздействии на несовершеннолетних в семьях. Только по фактам насильственных преступлений членов семей в отношении собственных детей возбуждено 11 уголовных дел.

Во многих регионах области органам опеки и попечительства выносились предписания о защите прав детей, которые стали жертвами насилия. Например, прокурор Оршанского района трижды выносил такие предписания, когда дети страдали из-за преступлений родителей, связанных с причинением членам семей менее тяжких телесных повреждений, истязаний, с угрозами убийством.

Прокуроры установили, что милиция не всегда информировала органы опеки и попечительства о фактах семейных скандалов и насилия. В результате те не проводили социальных расследований и не принимали мер по защите детей. Органы внутренних дел не всегда передавали прокурорам материалы для возбуждения административного процесса по фактам семейного насилия, вследствие чего дебоширы порой уходили от ответственности. В частности, в Новополоцке в течение 2018 года трижды за примирением сторон прекращали производство в отношении главы семейства, который избивал супругу, дочь и сына.

Учреждения образования области провели 7 719 социальных расследований, из них 2 787 - без участия сотрудников органов внутренних дел, что ухудшило качество. Порой учреждения образования и органы внутренних дел работали с семьями формально. Такой подход позволил некоторым родителям совершать насилие над детьми либо попустительствовать такому насилию.

Особую тревогу у прокуроров вызвали преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Итоги проверки детально рассмотрены на заседании коллегии прокуратуры Витебской области с участием заинтересованных ведомств и служб. Приняты дополнительные организационно-практические меры. Выполнение решения находится на особом контроле.-0-