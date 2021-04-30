В Витебской области выручка от продажи неиспользуемой недвижимости выросла в 2,5 раза

30 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Выручка от продажи неиспользуемой недвижимости на аукционах комитета "Витебскоблимущество" в январе - апреле выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете.

Всего за 4 месяца 2021 года на торгах, организованных комитетом, продано 28 зданий и сооружений на общую сумму Br1,2 млн. Около половины реализованной недвижимости - это бывшие объекты социально-культурного назначения, расположенные в сельской местности. В результате в экономический оборот вовлечена неиспользуемая недвижимость общей площадью около 20 тыс. кв.м. Инвесторы приобретали объекты в основном на торгах за базовую величину (1 БВ - Br29) или со снижением начальной цены на 80%. Пока лишь в одном случае претендент не стал дожидаться более существенного удешевления и вложился в покупку здания со скидкой в 30%. Бывшая женская гимназия в Орше выкуплена местной частной компанией за Br1,05 млн. Одним из вариантов использования объекта историко-культурного наследия рассматривается создание на его базе торгово-делового центра.

На майские аукционы комитет "Витебскоблимущество" выставил около 80 зданий и сооружений различного функционального назначения, большинство из которых предлагаются со снижением начальной цены на 80% или за 1 БВ. Самым масштабным лотом стал бывший оздоровительный лагерь "Восток" (продавец КУПП "Кондитерская фабрика "Витьба") в прибрежной зоне озера Белое в Витебском районе. В состав лота включено около 50 объектов недвижимости и инфраструктуры, в том числе 34 здания и сооружения, а также право 50-летней аренды земельного участка площадью свыше 5,5 га (ежегодная арендная плата за землю составит почти Br2,2 тыс.). Комплекс имущества продается почти за Br550 тыс. и является также самым дорогим лотом на майских торгах комитета, при этом выставляется повторно со снижением начальной цены на 50%.

Кроме того, потенциальным инвесторам предлагается около 20 зданий бывших детских садов и школ в сельской местности, примерно половина из которых двухэтажные строения площадью от 800 кв.м до свыше 3 тыс. кв.м. Бывшие социальные объекты выставляются за 1 БВ или со снижением цены на 80%. Самым высоким из числа назначенных к продаже стало 5-этажное административно-хозяйственное здание в Витебске площадью свыше 2,5 тыс. кв.м. Недвижимость реализуется на повторном аукционе почти за Br300 тыс., при этом начальная цена снижена на 50%. Есть среди майских объектов и историко-культурная ценность: здание станционного дома и флигель для ямщиков постройки середины XIX века в Сенненском районе можно приобрести на аукционе за 1 БВ.-0-