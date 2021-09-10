В Витебской области за 8 месяцев на 20% снизилось число безработных

10 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. За 8 месяцев этого года в Витебской области на 20% снизилось число безработных по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защиты Витебского облисполкома.

"На 1 сентября на учете в качестве безработных состояли 1,3 тыс. человек, что на 20% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, когда в качестве безработных числились 1,6 тыс. человек. Количество состоящих на учете безработных уменьшилось в 19 районах Витебской области, а также в Витебске и Новополоцке, и незначительно увеличилось в трех районах. Уровень зарегистрированной безработицы на начало сентября остался неизменным по сравнению с 2020 годом и составил 0,3%", - отметили в комитете.

За 8 месяцев этого года за содействием в трудоустройстве в службу занятости области обратились 14,6 тыс. человек. Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 1,7%. Из них на учет в качестве безработных поставили 6,5 тыс. человек - на 7,7% меньше, чем в прошлом году. Также служба занятости помогла 25 безработным семьям переселиться на новое место жительства, где для них нашлась и работа.

В январе-августе постоянную работу получили 11,5 тыс. жителей области, 334 человека были направлены на обучение по востребованным на рынке труда профессиям, 69 человек, ранее нигде не работавших, получили субсидии на организацию своего дела. Также 3830 учащихся были временно трудоустроены на время каникул, адаптацию к трудовой деятельности прошли 38 инвалидов. В целом уровень трудоустройства за 8 месяцев составил более 70% от общего числа обратившихся в службу занятости.-0-