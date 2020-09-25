В Витебской области запустят пилотный проект для адаптации незрячих

25 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области в октябре стартует пилотный проект для адаптации незрячих людей, сообщил журналистам председатель центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению (БелТИЗ) Олег Шепель, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Олега Шепеля, товарищество заключило соглашение о партнерстве с Министерством труда и социальной защиты. Среди инициатив для сотрудничества стала реализация в Витебской области пилотного проекта. "В каждом районе есть представитель нашего объединения, а также работают территориальные центры социального обслуживания населения. Мы хотим совместить нашу работу на районном уровне. Суть проекта в том, что в каждом центре появится один человек, который будет заниматься непосредственно с инвалидами по зрению. Мы берем на себя обучение этого специалиста, чтобы он в дальнейшем смог научить незрячего пользоваться смартфоном, интернет-банкингом, безбарьерной средой. После прохождения обучения человек будет чувствовать себя более уверенно в обществе", - отметил он.

Инициатива реализовать проект в северном регионе поступила от комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома. Затем этот опыт будет перенесен в другие области страны - на очереди Гомельская.

Сегодня в Витебске проходит конференция "Социальное партнерство и всестороннее взаимодействие комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома и организаций, входящих в его систему, с Витебской областной организацией ОО "БелТИЗ". Сотрудники социальных служб обсуждают итоги сотрудничества с общественным объединением и идеи новых проектов.-0-