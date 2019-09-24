В Витебской области завершается модернизация трех льнозоаводов

24 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области завершается модернизация Ореховского (Оршанский район), Дубровенского и Поставского льнозаводов, сообщил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на пресс-конференции, посвященной развитию агропромышленного комплекса области и проведению регионального фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкі", передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор отметил, что на территории региона возделыванием льна занимаются восемь льнозаводов. При этом только два из них - Ореховский и Дубровенский - занимают ключевое место в льнопроизводстве области. На их долю приходится 66% от всего произведенного объема льноволокна, в том числе 80% - длинного. Поэтому в последние годы проводилась серьезная модернизации этих предприятий. Решен вопрос по установке новой линии на Поставском заводе.

"Таким образом, скоро три льнозавода будут обновлены, - сказал Николай Шерстнев. - Остальные предприятия находятся в сложном состоянии: полная изношенность оборудования, котлов, самих зданий. По каждому из них будет принято взвешенное решение. Эту проблему в одночасье не решить, но мы видим, где еще можно что-то сделать, а где необходимо закрыть предприятие, а взамен построить новый завод".

Николай Шерстнев обратил внимание, что Витебщина - регион, где льноводство культивировалось исторически. Кроме того, именно здесь находится единственный в стране льнокомбинат, который необходимо обеспечивать сырьем. "Поэтому эту отрасль мы будем развивать и модернизировать. У нас можно производить в 1,5 раза больше льна, чем сейчас", - подчеркнул председатель облисполкома.

В нынешнем году в области было посеяно 15 тыс. га льна.-0-