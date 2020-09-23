В Витебской области завершают уборку рапса

23 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Аграрии Витебской области завершают уборку рапса: последние 400 га в регионе намерены убрать за ближайшие день-два, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

Всего на утро 23 сентября в области убрано 29,1 тыс. га, или 97% данной культуры. Намолочено 38,1 тыс. т маслосемян при средней урожайности 13,1 ц/га. В счет госзаказа поставлено 25,8 тыс. т (99% к заданию). Самый высокий валовый сбор рапса в этом году (18 тыс. т) получили аграрии Витебского района. При этом половина этого намолота - на счету Витебской бройлерной птицефабрики.

К уборке в 2020 году в Витебской области планируется заложить 80 тыс. га крестоцветных культур (рапса и сурепицы). При этом 63 тыс. га составят озимые сорта.

Почти к финишной черте подошла и уборочная кампания зерновых и зернобобовых. Общий намолот составил 1 млн 76 тыс. т, что почти на 100 тыс. т превышает результат прошлого года. Средняя урожайность также выше: 31,1 ц/га против 29,8 ц/га в 2019 году.

Сейчас в числе основных сельскохозяйственных работ сев озимых зерновых культур (эти работы выполнены на 43% площадей, или 107 тыс. га) и уборка кукурузы. Эта культура убрана с 18,3 тыс. га, что составляет 19% к плану. Урожайность зеленой массы - 248 ц/га.-0-