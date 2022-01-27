В Витебской области живущие не по доходам граждане пополнят бюджет на Br1,1 млн

27 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Налоговые инспекции Витебской области в 2021 году выявили скрытые от налогообложения доходы у 265 физических лиц, что более чем в 1,5 раза превышает аналогичные данные за 2020 год, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областной налоговой инспекции.

Живущим не по средствам гражданам дополнительно предъявлено к уплате почти Br1,1 млн подоходного налога, это почти на треть больше, чем в 2020-м. При этом размер сокрытых от налогообложения доходов, исчисленных налоговыми органами исходя из сумм превышения расходов над доходами, составил более Br5 млн.

В результате анализа соответствия понесенных расходов полученным доходам граждан сотрудники налоговых органов истребовали 779 деклараций о доходах и имуществе, или примерно на 70% больше, чем в 2020-м. Превышение расходов над доходами установлено почти в каждой третьей декларации.

Всего в поле зрения налоговой службы попали более 2,2 тыс. граждан, в том числе на основании запросов правоохранительных и контролирующих органов, что почти на 47% больше, чем в 2020-м. Такое повышение активности работы налоговых органов по контролю соответствия понесенных расходов полученным доходам связано с переформатированием аналитической работы в этом направлении деятельности. Налоговые органы сместили акцент в сторону контроля над расходами физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, а также учредителями и должностными лицами субъектов хозяйствования.

Также изменены подходы при проведении контроля в сфере декларирования в части непринятия заявляемых плательщиками в качестве источников сведений о доходах в виде дарений, займов и т.п., когда основной целью их представления является незаконная минимизация налоговых обязательств.

Подоходный налог с физлиц остается одним из ведущих доходных источников консолидированного бюджета Витебской области с удельным весом в 26,4%. В 2021 году объем поступлений этого платежа составил Br661,4 млн и увеличился на 14,5% по сравнению с 2020-м.-0-