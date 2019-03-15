В Витебском госуниверситете открыли кабинет французского языка и культуры

15 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Кабинет французского языка и культуры торжественно открыли в Витебском государственном университете имени П.М. Машерова, передает корреспондент БЕЛТА.

Кабинет появился благодаря сотрудничеству трех факультетов университета (филологического, художественно-графического и педагогического) с посольством Франции в Беларуси. В церемонии открытия приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Беларуси Дидье Канесс, сотрудники посольства, руководство университета, представители местной власти, студенты и преподаватели.

По словам Дидье Канесса, открытие кабинета поспособствует не только изучению французского языка, но и знакомству с культурой страны, даст возможность проводить различные проекты. "Эта инициатива - стратегическое решение. Сегодня франкофония расширяется, в мире насчитывается около 300 млн человек, которые общаются на французском языке. Знание его является козырем в мире, открывает новые двери, особенно для тех, кто мечтает о международной карьере", - сказал дипломат.

Посол заверил, что французская сторона будет и дальше оказывать поддержку вузу в реализации совместных проектов.

Ректор Витебского госуниверситета Алексей Егоров поблагодарил французских гостей за помощь в оборудовании кабинета и отметил, что Беларусь многое переняла в духовном, правовом и культурном аспектах от Франции. "Это первый и весомый шаг на пути развития отношений университета с Францией. Единение культур очень важно не только для образования, но и для воспитания будущих поколений", - отметил он.

Сегодня посол Дидье Канесс также вручил витебской гимназии №9 знак отличия Министерства образования Франции Label France Education. Это дает привилегированный доступ к услугам, способствующим повышению качества обучения. Кроме того, дипломат встретился с витебскими учителями французского языка и студентами университета, ответил на их вопросы.-0-

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Фото Александра Хитрова