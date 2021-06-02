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02 июня 2021, 08:05

В Витебском районе перезахоронят останки 20 погибших в годы войны солдат

Фото из архива
Фото из архива

2 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Копти Витебского района сегодня торжественно перезахоронят останки воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского райисполкома.

Останки нашли в окрестностях деревень Зазыбы и Лососино. В последнем населенном пункте кости случайно обнаружили местные жители и позвонили в компетентные органы. В итоге военнослужащие 52-го отдельного специального батальона подняли останки 14 человек. Всего сегодня перезахоронят 20 останков. Установить их имена и фамилии не удалось.

В местах, где нашли человеческие останки, стоял девять месяцев фронт. Шли кровопролитные бои в конце 1943 года и особенно в 1944-м, когда началась кампания по освобождению Беларуси. Почтить память героев соберутся представители Министерства обороны, власти, общественных организаций, местные жители.

На захоронении в Коптях Витебского района покоятся порядка 1,9 тыс. красноармейцев. В Витебской области около 1,5 тыс. памятных мест времен войны, где захоронены более 450 тыс. человек. Установлены фамилии свыше 210 тыс. из них.-0-

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