В Витебском технологическом университете появится учебно-инновационная лаборатория

3 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебский государственный технологический университет (ВГТУ) и IT-компания Andersen 6 апреля откроют совместный проект в Научно-технологическом парке вуза, сообщили корреспонденту БЕЛТА в компании.

Эта инициатива станет примером учебно-инновационного сотрудничества между вузом и IT-бизнесом. Начнут работу учебная лаборатория, инкубатор стартапов, образовательный центр и действующий офис разработки. Здесь создадут более 160 рабочих мест, на которых будут проводиться практические занятия для студентов и где с ними будут делиться опытом программисты. "На базе лаборатории организуют бесплатные курсы для жителей Витебска, позволяющие получить востребованную IT-специальность. Среди направлений - программирование на JavaScript, тестирование, бизнес-анализ. Позже, одновременно с открытием в ВГТУ специальности "дизайн виртуальной среды", добавится и направление веб-дизайна", - отметили в компании.

В наборе сотрудников организация ориентирована на выпускников местных вузов, привлекаемых через практико-ориентированное обучение, которое отвечает мировым стандартам разработки программных продуктов. За прошлый год в IT-компании на 30% увеличилось число работников, в том числе за счет выпускников белорусских вузов.-0-