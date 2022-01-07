В витебском "Задвинье" проведут рождественские гуляния с колядовщиками

7 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. "Віцебскія каляды, або Каляды ў Задзвінні" 7 января в очередной раз пройдут в культурно-историческом комплексе "Золотое кольцо города Витебска "Двина", сообщили БЕЛТА в учреждении.

Жителей и гостей областного центра приглашают на праздник с 14.00 до 16.00. Для них подготовили театрализованную игровую программу "Каляды". Пришедших ждет традиционное шествие колядовщиков в костюмах, с песнями и колядной звездой.

Украсят праздник мастер-классы и фотозона от клубов исторической реконструкции "Нагальфар", "Шаркань", "Хальвель". Можно будет увидеть доспехи, обмундирование и одежду, которую носили люди много веков назад. Гости праздника смогут приобрести сувениры ручной работы от мастеров. Добавят настроения праздничная музыка, гуляния и конкурсы. Вся программа "Віцебскіх калядаў, або Калядаў у Задзвінні" пройдет на улице.-0-