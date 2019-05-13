В Волковыске при обслуживании ливневой канализации бюджетные средства использовались неэффективно

13 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Волковысского района выявила неэффективное использование бюджетных средств при обслуживании ливневой канализации в городе. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Волковысского района проверила соблюдение законодательства о сохранности водных объектов в черте города. Техническое обслуживание и ремонт городской ливневой канализации возложены на КУП "Волковысское коммунальное хозяйство". Финансирование работ производится за счет средств районного бюджета. На содержание "ливневки" только за 2017-2018 годы израсходовано более Br47 тыс.

Выборочное обследование местной ливневой канализации показало, что схема сетей, которая есть в Волковысском коммунальном хозяйстве, не соответствовала ее фактическому размещению по всей городской территории. Ее обслуживание длительное время велось без необходимого локального нормативного документа. Условия и правила отведения сточных вод на предприятии отсутствовали. Кроме того, коммунальное предприятие не определило круг абонентов "ливневки". Поэтому затраты на эксплуатацию и техническое содержание ливневой канализации и очистных сооружений на предприятии не рассчитывали, договоры с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на прием ливневых и условно чистых сточных вод в центральную сеть не заключали.

"Содержание, ремонт и техническое обслуживание городской ливневой канализации финансировал только районный бюджет. Одна из причин такой ситуации - отсутствие надлежащего контроля за работой КУП со стороны отдела ЖКХ Волковысского райисполкома", - отметили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокурор района внес представление председателю Волковысского райисполкома, в котором потребовал безотлагательно устранить выявленные нарушения законодательства. По результатам рассмотрения акта надзора произведена инвентаризация сетей ливневой канализации Волковыска, а также поселков Красносельский и Россь. Начата работа по определению абонентов для заключения с ними соответствующих договоров. КУП "Волковысское коммунальное хозяйство" приступило к разработке правил отвода поверхностных сточных вод в водные объекты, объявило тендер на выбор подрядчика для расчета абонентской платы.-0-