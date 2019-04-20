В вопросах озеленения стоит придерживаться хозяйственного подхода - Сущевич

20 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В вопросах озеленения стоит придерживаться классического хозяйственного подхода. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Теме благоустройства и озеленения было уделено особое внимание в Послании. Глава государства отметил, что города и малые населенные пункты страны должны утопать в зелени и цветах. "Задачи по озеленению остаются в числе первостепенных для юго-восточного региона", - сказал Андрей Сущевич. Работа в этом направлении ведется с привлечением общественности.

В Гомельской области любой желающий горожанин или житель сельской местности может внести свой вклад в благое дело, в том числе во время акций "Дрэва каля хаты", "Посади дерево там, где родился" и других. Таким образом обустраиваются зеленые зоны на улицах, дворовых территориях, скверах и парках, создаются тематические аллеи. Например, 19 апреля в Гомеле заложили парк семейных деревьев, в котором первые фамильные клены посадили многодетные родители.

Как подчеркнул председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, все больше жителей области подключаются к масштабной инициативе по озеленению своей малой родины. "Большинство подходит к этому делу осознанно. Важно не просто посадить саженец в подготовленную лунку, но и обеспечить правильный уход за набирающим силу деревцем. Никакого секрета в этом нет - только хозяйственный подход и уход. Тогда наши жилые кварталы, скверы и парки будут радовать еще многие поколения белорусов и гомельчан в частности", - сказал он.

Эта весна стала беспрецедентной по количеству высаженных на территории Гомельской области деревьев. "За это время в разных уголках региона появилось более 57 тыс. деревьев. Могу сказать с уверенностью, что это только начало. Работа продолжится в течение всего благоприятного периода", - отметил Андрей Сущевич. Предпочтение отдается традиционным для Беларуси породам - кленам, березам, дубам, соснам.-0-