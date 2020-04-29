В жилфонде Могилева начали отключать отопление

29 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В жилищном фонде Могилева с сегодняшнего дня начали отключать отопление. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела ЖКХ Могилевского горисполкома Игорь Даньков.

"В Могилеве начали отключать отопление в квартирах и объектах социальной сферы. В течение нескольких дней работы будут завершены. Такое решение было принято из-за установившейся теплой погоды, в ближайшее время среднесуточная температура будет выше 8 градусов тепла", - отметил он.

Отопление в административных зданиях города отключили еще на прошлой неделе.

В прошлом году отопление в жилфонде Могилева начали отключать 19 апреля. -0-