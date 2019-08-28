В Жировичах после реконструкции открыли святой источник

28 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Жировичах сегодня после реконструкции открыли святой источник. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Свято-Успенском Жировичском монастыре.

Источник, который находится на окраине Жировичей, давно известен. Считается, что его вода обладает целительными свойствами и имеет очистительную и животворящую силу, дарует исцеление телесных и душевных недугов. Источник многие годы привлекал большое количество паломников.

"Более 30 лет назад здесь была обустроена купальня. Однако со временем сооружение пришло в негодность. Было принято решение о реконструкции. Сейчас оборудованы две купальни - мужская и женская, приведены в порядок коммуникации, благоустроена прилегающая территория", - рассказали в монастыре.

Обновленный источник освящен в престольный праздник обители. Открытие источника - один из этапов подготовки к празднованию 550-летия со времени явления Жировичской иконы Божией Матери и 500-летия основания Свято-Успенского Жировичского монастыря.

К значимым датам, которые будут отмечаться в мае 2020 года, планируется завершить реконструкцию братского корпуса монастыря. Она предусматривает обновление фасада, кровли, замену окон и дверей, другие ремонтные работы. Также в планах реставрация колокольни монастыря. В самих Жировичах намечены масштабные ремонтные работы и благоустройство территории.-0-

Фото Леонида Щеглова