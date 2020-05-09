Вальс Победы станцевали в Могилеве

9 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 20 человек собрались сегодня у дома ветеранов в Могилеве, чтобы станцевать у парадного входа вальс Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Участниками флешмоба стали представители работающей молодежи сфер культуры и образования города. Всего 22 человека, - рассказала заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома Ирина Столярова. - В юбилей Победы мы не могли оставить наших фронтовиков без сюрпризов - для них очень важно внимание".

Место проведения флешмоба выбрали не случайно: в Могилевском специальном доме для ветеранов, престарелых и инвалидов сейчас проживают 11 фронтовиков. Сегодня, чтобы посмотреть танцевальный подарок, кто-то из них вышел на улицу, некоторые разместились на балконах и в окнах своих квартир. С песнями и поздравлениями танцоры прошли вокруг здания, приветствуя ветеранов. Присоединились соседи и случайные прохожие: с открытками и благодарностями они поздравляли победителей.-0-

Фото Мариам Табагари