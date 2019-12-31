Ваш дорожный партнер

Квалифицированные специалисты, расчет оптимального маршрута, гарантия сохранности и своевременной доставки груза - основные преимущества ТЧУП "Мегасила", позволяющие совершать международные автоперевозки на самом высоком уровне. Ежегодно компания занимает первое место по экспорту услуг в Волковысском районе. И 2019-й не стал исключением.

Строго по расписанию

История предприятия началась в 1995 году с регистрации индивидуального предпринимателя Дмитрия Морозова.

В то время автопарк компании располагал одним автомобилем и осуществлял всего несколько грузоперевозок в месяц.

Сегодня у перевозчика 63 грузовых автомобиля. Все проверенной марки "Ивеко".

Только с начала текущего года автопарк компании значительно обновился: закуплено более 10 новых авто. До конца декабря на базу поступит еще несколько машин.

Услугами волковысского грузоперевозчика пользуются не только белорусские партнеры. Грузовики с фирменным логотипом "Мегасила" можно увидеть на дорогах Германии, Бельгии, Австрии, Италии, Франции, Польши, Чехии, Словакии, Словении, Литвы, Латвии, Болгарии, Турции, а также России, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

- В связи с пополнением транспорта увеличиваем и количество рейсов. На этот год планка была 1000 рейсов. На начало декабря уже реализовали 960. Думаю, план будет выполнен, - отмечает Дмитрий Морозов.

Транспортная перевозка в международном сообщении осуществляется собственным грузовым транспортом, фурами объемом 82-120 куб. метров грузоподъемностью до 22. тонн. Все машины оснащены спутниковой связью, позволяющей контролировать груз в течение всей перевозки.

С 2006 года предприятие специализируется на перевозке животных. Во время нее соблюдаются все ветеринарные нормы, прописанные в Европейский конвенции о защите животных. Ежегодно обновляется парк специальных полуприцепов скотовозов, оборудованных системой вентиляции и поения. Такие перевозки зачастую осуществляются экипажем из двух водителей, которые во время всего маршрута ухаживают за животными. Сегодня в числе партнеров, пользующихся услугами по перевозке скота, есть многие крупные европейские компании.

Кроме грузоперевозок специалисты ТЧУП "Мегасила" оказывают услуги по ремонту автомобилей, прицепной и полуприцепной техники сторонним организациям. В компании есть собственный технический отдел, который проведет диагностику, техобслуживание и ремонт автомобилей любой марки.

В команде - профи

Сегодня в штате компании 185 человек, из которых 115 - водители. В первую очередь "Мегасила" - это команда единомышленников, которые нацелены на развитие и результативность общего дела.

- Профессионализм, ответственность, желание совершенствоваться и в любой момент находить самые эффективные решения - главные особенности, которыми отличается коллектив нашего предприятия, - уверен Дмитрий Петрович. - Во все времена дальнобойщик - это не просто профессия, а образ жизни. Чтобы выдержать такой ритм, нужно быть очень выносливым человеком. И перед тем, как стать работником нашей компании, водители проходят обязательную подготовку.

Кроме соответствующей категории и медицинской справки, необходимо обучение на водителя-международника. Следующий этап - изучение методического пособия, разработанного специалистами компании.

- Водитель - профессия не романтичная, как думают многие. Это не экскурсия или путешествие по разным странам. Зачастую красоты того или иного города он видит только из окна своего тягача, пока едет по дороге, - поясняет Дмитрий Морозов. - Кроме того, управление грузовиком - не единственная обязанность водителя. Еще один важный момент - умение работать с документами, а их очень много.

Где-то недосмотрел, что-то упустил и - нарвешься на контроль и большой штраф. Например, при пересечении польской границы, заполняя документы, необходимо указывать дату, массу груза, номер авто и другие данные. Если ошибся хотя бы в одной цифре - штраф 2000 евро! Замечу, что на белорусской границе такое правило не действует как по отношению к полякам, так и к любым другим водителям-международникам. Поэтому наши работники в рейсе еще и бухгалтеры, и экономисты, а при необходимости и менеджеры.

Один из таких – водитель-международник Виктор Наумик, работающий в компании со дня ее основания.

По стопам отца пошли и два сына Виктора, которые сейчас также работают водителями в ТЧУП "Мегасила".

- В следующем году будем отмечать 25-летие "Мегасилы", и ровно столько же я здесь работаю. Водителем хотел стать еще в школе. Наверное, потому что в то время профессия считалась очень престижной. Все ребята мечтали управлять большой машиной, побывать в разных странах, - вспоминает наш герой. - Свой первый рейс за рубеж в лихие 90-е запомнил на всю жизнь. Это была Чехия. Сказать, что волновался, - ничего не сказать. Но все прошло хорошо. Сколько уже рейсов сделал - не сосчитать, но даже спустя четверть века не жалею о своем выборе. Уверен, что водитель - это не просто профессия, а призвание.

ТЧУП "Мегасила" - это:

25 лет работы на рынке грузоперевозок

63 грузовых автомобиля

1000 рейсов в год

115 профессиональных водителей в штате

231900, Гродненская обл., г. Волковыск,

ул. Брестская, д. 34.

Тел: +375 (1512) 45288. Сайт: megasila.by

Марина ВАЛАХ, газета "7 Дней"

Размещение рекламы на БЕЛТА