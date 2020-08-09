Важно, чтобы люди жили дружно, достойно трудились - игуменья Гавриила

9 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Важно, чтобы люди жили дружно, находили общий язык и достойно трудились. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного cтавропигиального женского монастыря игуменья Гавриила.

В монастырь с переносной урной для голосования прибыли представители избирательного участка №5. Насельницы монастыря в выборах участвуют постоянно.

"Выборы всегда были праздником, так остается и по сей день. Сегодня мы в монастыре совершили литургию, где молились о народе и богохранимой нашей стране. А сейчас исполняем свой гражданский долг, ведь мы прежде всего граждане своей страны. Прекрасно понимаем, что голос каждого из нас имеет значение. Проголосовала за сохранение того, что мы имеем. Чтобы люди и дальше жили дружно и активно, находили точки соприкосновения и, конечно, достойно трудились", - отметила игуменья Гавриила. Она подчеркнула, что результаты достойного труда видны во многих сферах жизни.

Важно, по словам настоятельницы, продолжить работу по возрождению духовности. Хотя в этом плане сделано немало. В этом году, например, отметили значимые для всего православного мира даты - 550-летие обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летие со дня основания Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря. К значимым датам проведена большая работа по восстановлению, реконструкции и ремонту объектов духовного центра страны.-0-

Фото Леонида Щеглова