Вдоль границы с ЕС будут разбрасывать блистеры-приманки с вакциной для диких животных

14 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Вдоль границы с ЕС с самолета будут разбрасывать блистеры-приманки с вакциной для диких животных. Брать их в руки или скармливать домашним животным запрещено, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главного ветеринарного врача Гродно Дмитрий Гайда.

Иммунизация диких животных проводится для профилактики бешенства. Для этого с 14 сентября с самолетов вдоль границы с Польшей, Литвой и Латвией будут разбрасывать блистеры-приманки.

"Запрещается брать приманки с вакциной руками, скармливать их домашним животным. Недопустим контакт с приманками и для детей. При случайном попадании вакцины (содержимого блистера) на открытые участки тела или слизистые оболочки глаз, рта или носа их необходимо промыть водой, обработать 2%-ным раствором питьевой соды и обратиться в учреждение здравоохранения", - отметил Дмитрий Гайда.

Стоит быть осторожными тем, кто окажется в зоне работы по разбрасыванию приманок. Не будут разбрасывать приманки над населенными пунктами и водоемами.

Напомнил Дмитрий Гайда о необходимости ежегодной профилактической вакцинации домашних питомцев. Она обязательна для всех собак, кошек и других плотоядных. За уклонение от проведения вакцинации либо за нарушение сроков вакцинации предусмотрена административная ответственность.-0-