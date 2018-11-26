Велодорожку до 20 км обустроят вдоль Слепянской водной системы в Минске

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Велодорожку протяженностью до 20 км обустроят вдоль Слепянской водной системы в Минске - от ул. Ташкентской до Цнянского водохранилища, к проектированию объекта планируется приступить в 2019 году, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Светлана Демешко.

Велодорожка в перспективе станет частью кольцевого веломаршрута протяженностью 55-60 км, который предусмотрен Концепцией развития велосипедного движения столицы и пройдет по парковым зонам. Проект предлагается включить в инвестиционную программу города, заказчиком выступит УКС Заводского района.

Кроме того, в следующем году должно начаться проектирование еще одного участка велосети - километровой дорожки в парке Тивали Фрунзенского района. В планах города также сделать более удобным передвижение велосипедистов возле аквапарка "Лебяжий". "Многие минчане направляются на пляжи Минского моря на велосипедах. Также этот путь часто используют жители Минского района для поездок в столицу и обратно. В районе кольцевой автодороги есть небольшой отрезок на 150 м, который нужно оборудовать для движения двухколесного транспорта", - отметила Светлана Демешко.

В настоящее время велосипедистам доступна 27-километровая магистральная велодорожка, две прогулочные велодорожки в парках 900-летия Минска и Лошицком на 4,5 км, 188 км совмещенных пешеходно-велосипедных дорожек. При Мингорисполкоме создан координационный совет по развитию системы велодвижения, принят план мероприятий на 2017-2018 годы, который включает 33 пункта.-0-