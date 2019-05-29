Велосипедный маршрут EuroVelo-2 пройдет по живописным местам Брестской и Гродненской областей

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По Брестской и Гродненской областям проложили 350 км велосипедного маршрута, этот отрезок стал частью масштабного европейского проекта EuroVelo-2, сообщили БЕЛТА в Минском велосипедном обществе.

Маршрут EuroVelo-2 получил название "Маршрут столиц", так как проходит через шесть столиц европейских государств. Стартует он в ирландском городе Голуэй, далее идет через территорию Великобритании, Нидерландов, Германии, Польши, Беларуси и заканчивается в российской столице - Москве. Общая длина маршрута составляет 5,5 тыс. км, из них по Беларуси проложено около 600 км. Ранее был разработан участок от Любчи до Минска, сейчас полностью определен путь на территории Брестской и Гродненской областей - от Каменца до Любчи.

Новый отрезок проходит по Беловежской пуще и шести районам: Каменецкому, Пружанскому, Ивацевичскому, Слонимскому, Барановичскому и Новогрудскому. Причем веломаршрут проложен по самым интересным местам.

Так, туристы могут познакомиться с известной Каменецкой вежей - историческим памятником XIII века. В Пружанском районе помимо знакомства с самими Пружанами можно посмотреть уникальную деревянную звонницу в городском поселке Шерешево, в агрогородке Лысково - костел XVIII века, а в городском поселке Ружаны - дворцово-парковый комплекс Сапег.

В Ивацевичском районе большой интерес представляет практически полностью отреставрированный Коссовский замок. Заглянуть можно и в усадьбу Тадеуша Костюшко, расположенную неподалеку. А Слонимский район может стать центром притяжения паломников - их приглашают заглянуть в Свято-Успенский Жировичский монастырь. Есть на что посмотреть и в самом Слониме: в одном из древнейших городов Беларуси хорошо сохранилась еврейская застройка.

В деревню Молчадь Барановичского района стоит заехать, чтобы увидеть постройки XIX века - корчму, аптеку, пекарню и бывшую синагогу. Если сделать небольшой крюк, можно попасть в деревню Большая Своротва, где расположена единственная в Беларуси треугольная церковь. В Новогрудском районе в маршрут включен агрогородок Щорсы - там находится усадьба Хрептовичей. В 7 км от него находится Лавришевская обитель. Завершается готовый маршрут в Любче, где восстановили две башни замка XVI века.

Преимущество перемещения по готовому веломаршруту в его удобстве. Для велосипедистов выбраны самые безопасные и комфортные дороги без слишком сложных участков. На каждом повороте будут установлены знаки и указатели, ориентирующие велосипедистов в нужном направлении. На знаках изображены пиктограммы, так что они будут понятны путешественникам, говорящим на любом языке. На сайте eurovelo.by уже можно посмотреть карту маршрута с нанесенными на нее достопримечательностями и объектами сервиса.

Разработкой EuroVelo-2 занимается Минское велосипедное общество в рамках проекта "Городское велодвижение в Беларуси", который поддерживает Европейский союз.-0-