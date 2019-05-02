Венгерский лоукостер может организовать рейсы из аэропорта в Гродно

2 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прорабатывается вопрос организации рейсов венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air из аэропорта в Гродно. Об этом сегодня во время встречи с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Кравцовым сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол впервые посетил Гродненский регион. Он отметил, что в центре его внимания все возможности для развития двухсторонних отношений - сотрудничество в сфере экономики, промышленности, торговли, культуры и туризма. "Есть и конкретные планы. Например, сейчас ведутся переговоры об организации из Гродненского аэропорта рейсов венгерской авиакомпании Wizz Air. Мы видим, что это взаимный интерес", - отметил Жолт Чутора. Он подчеркнул, что Гродно может стать привлекательным направлением для туризма.

"Тем более у нас есть и общие страницы в истории. Речь прежде всего о короле Речи Посполитой Стефане Батории, который был значимой исторической фигурой и для Венгрии. Сейчас в Гродно восстанавливается королевский замок, есть его резиденции и в нашей стране. Такие связи могли бы стать отправной точной в налаживании сотрудничества", - сказал Жолт Чутора. Венгерская сторона готова поучаствовать в реконструкции замка.

Владимир Кравцов отметил, что еще один плюс для развития туризма, увеличения количества гостей - возможность для иностранцев посещать Гродненский и Свислочский районы без визы. Вскоре, как ожидается, безвизовая зона будет расширена, что еще больше увеличит туристический потенциал региона.

Стороны обсудили и другие направления сотрудничества. "Удельный вес Венгрии в товарообороте региона пока небольшой, однако потенциал для увеличения есть", - добавил Владимир Кравцов. В частности, перспективным видится сотрудничество в сфере логистики, производства удобрений, пищевой промышленности.-0-